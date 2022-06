Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Lichtenau bauen Polizeihauptkommissar Uwe Nerger und Polizeihauptmeisterin Kathy Seyferth ihren Infostand auf. Auf der Überlandtour des Präventionsteams der Polizei Chemnitz geben sie Tipps, wie man sich beispielsweise vor Einbrüchen und Diebstählen schützen kann.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Eigenheimen. "Da bieten sich dem Eigentümer einfach mehr Möglichkeiten als einem Mieter", sagt Nerger. Ein Plakat weist auf mögliche Schwachstellen am Haus hin.

Für die Besitzer bietet die Präventionsstelle der Polizei eine kostenlose Beratung direkt im eigenen Haus an. "Wir schauen uns das Objekt von außen nach innen an, mit Beleuchtung, Umzäunung und allem drum und dran", sagt Nerger. Dann geben die Beamten Empfehlungen, was beim Einbruchsschutz verbessert werden kann.