Größte Open Air Galerie Europas

Mehr als 60 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler sind vertreten. Man habe große Namen, sagt Alexander Ochs, Kurator des Purple Path. Dazu zählen eine Vielzahl international bedeutender Kunstschaffender, wie Toni Cragg, Jeppe Hein, Monika Sosnowska und die im vergangenen Jahr verstorbene Rebecca Horn.

Auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region werden präsentiert. Dazu gehören beispielsweise Friedrich Kunath und Jay Gard, die inzwischen weltweit ausgestellt werden, aber auch Frank Maibier, Jana Gunstheimer, Jan Kummer und Osmar Osten.

Mit der Skulptur "Include Me Out" von Friedrich Kunath ging es 2022 in Thalheim los. Sie war das erste Werk am Purple Path. Seither ist er gewachsen, wurde Werk für Werk aufgestellt. Abschluss wird die Einweihung einer begehbaren Lichtinstallation des US-amerikanischen Künstlers James Turrell in Oelsnitz im Erzgebirge im Herbst sein.

Wir haben die Big Names und die brauchen wir auch, um Menschen hierher zu bekommen. Alexander Ochs, Kurator des Purple Path

Im Verlauf des Projektes wurden zudem bereits vorhandene Kunstwerke im öffentlichen Raum, speziell in Chemnitz, am Purple Path mit aufgenommen und so säumen zum Beispiel jetzt auch Michael Morgners "Reliquie Mensch" den Skulpturenweg, ebenso wie das höchste Kunstwerk, 2013 gestaltet vom französischen Konzeptkünstler Daniel Buren: der weithin sichtbare, farbig leuchtende Schornstein des ehemaligen Heizkraftwerks Chemnitz-Nord.

Geschichte Sachsens vom Königreich bis DDR

Das Leitmotiv bei der Konzeption des Purple Path war der zumindest im Erzgebirge immer wieder zitierte bergmännische Spruch "Alles kommt vom Berg her". Darin vereint sich die über 800-jährige Geschichte der Region. Kurator Alexander Ochs hat bei der Platzierung der Arbeiten bewusst geschaut, wo sich inhaltliche Beziehungen zwischen Kunstwerk und Ortsgeschichte herstellen lassen.

So erinnert der in Dresden geborene Künstler Olaf Holzapfel mit seiner 14 Meter hohen Holzskulptur "Zwei ineinander Gewobene" an die Kartierung des Königreichs Sachsens im 19. Jahrhundert. Seine verflochtene Konstruktion ist inspiriert von den damals für die Vermessung genutzten Holz und Stahltürme, in unmittelbarer Nähe zur historischen Markierung auf der Dittersbacher Höhe bei Amtsberg.

Ein weiteres Beispiel ist "Coin Stack II" des irischen Künstlers Sean Scully in Schneeberg. Seine Bronzeskulptur, ein Münzstapel assoziiert die Arbeitskämpfe der Schneeberger Bergleute in den Jahren 1496 und 1498.

Die Arbeit "Heimat Ensemble II" in Gersdorf des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer wiederum ist eine Reminiszenz an die DYI-Mentalität in der DDR, als man sich, aus Ermangelung an originalen Modellen, Micky Maus-Figuren aus Kronkorken selbst bastelte. An diesem Ort stellt er damit aber auch den Bezug zur Glückauf Brauerei in Gersdorf her.

Der Purple Path ist ein Storyteller. Alexander Ochs, Kurator des Purple Path

Daher bezeichnet Purple-Path-Kurator Alexander Ochs den Skulpturenweg gern als "Storyteller", der zum Entdecken einlädt. Dazu gehört für ihn auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, speziell die nach 1990, die bis in die Gegenwart hineinwirkt.

Es ist eine Geschichte von Verlust und Zerstörung, etwa der Zerstörung von Erwerbsbiografien und der Verlust von kultureller Identität. Insofern sehe er, sagt Alexander Ochs, im Purple Path auch eine Möglichkeit, um gemeinsam eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.

Mehr als nur ein Kunstpfad