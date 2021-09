In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei eine rechtsextremistische Konzertveranstaltung in Frankenberg aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, gab es bereits am frühen Abend Hinweise, dass eine rechtsextremistische Musikveranstaltung auf einem Privatgelände in der Badstraße stattfinden sollte. Der Zugang zu diesem alten Gewerbegrundstück mit mehreren Gebäuden war jedoch verschlossen.