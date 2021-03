An der Talsperre Kriebstein geht der Umbau des Hafens weiter voran. Am Dienstag wurden Brückenteile und Pontons angeliefert und mit einem Kran ins Wasser gehoben. Damit sei ein weiterer Meilenstein im Hafenumbau vollbracht, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre Thomas Caro.

Der Saisonstart an der Talsperre, der eigentlich zum Osterfest geplant war, fällt nun allerdings aus. "Wir haben jetzt alles komplett bis zum 1. Mai abgesagt", so Caro. "Wir haben einfach insgesamt auch im Verband entschieden, absolute Priorität hat jetzt der Hafenbau." Man wolle nicht durch Einschränkungen und einen Notfahrplan Bauverzögerungen riskieren. Durch den Bau und die Corona-Pandemie könne man die Schiffe sowieso nicht so einsetzen wie gewollt. "Deshalb also steht der Umbau an erster Stelle, in der Hoffnung, dass ab Mai die Schifffahrt dann wieder starten kann", sagt Caro.