Neben der unterhaltsamen Wissensvermittlung stand auch die Bedienerfreundlichkeit des Pads bei der Entwicklung im Fokus. "Das 'Entdeckerpad' kann einfach und intuitiv bedient werden, egal wie alt man ist", sagt Museumsleiterin Claudia Glashauser. "Man scannt mit der Kamera des Tablets einfach den Raum und die historischen Guides tauchen automatisch auf." Das Tablet zeigt den Raum am Anfang in schwarz-weiß und gibt Hinweise, worauf es gerichtet werden sollte.

Am Altar in der Schlosskirche können mit Hilfe der Infopunkte zum Beispiel ein Video zur Restauration und die originale Skizze des Altarbildes aufgerufen werden. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Mithilfe von Augmented Reality und 3D-Animationen können nicht nur die Exponate neu entdeckt werden, sondern die Besucher können auch historische Personen im Schloss treffen. "Wenn Kurfürst August plötzlich als historische aber scheinbar lebensechte Figur im 'Entdeckerpad' vor uns tritt und aus seinem Leben erzählt, dann wirkt die Erzählung nicht nur viel authentischer, sondern spricht uns auch emotional an", so Geschäftsführerin Patrizia Meyn.

Neben den historischen Figuren bietet das "Entdeckerpad" Videos, Fotos und Audiobeiträge mit Hintergrundinformationen zu den Ausstellunsgsräumen und einzelnen Exponaten. Es kann sowohl in den normalen Museumsräumen als auch bei den Schlossführungen in sonst verschlossenen Räumen genutzt werden. "Man erlebt die Schlosskirche und das Brunnenhaus mal ganz anders", sagt Museumsleiterin Claudia Glashauser. So laufen im Brunnenhaus die Ochsen im Gespann los und treiben das Göpelwerk an.