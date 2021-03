Die B171 wird in Höhe des Sägewerks Kniebreche voll gesperrt. Dort wird die Brücke über die Schwarze Pockau abgerissen und eine Behelfsbrücke errichtet. Nach der Vollsperrung wird während der gesamten Bauzeit bis vorraussichtlich Mitte Oktober 2021der Verkehr wechselseitig über die Brücke geführt.

Eine weitere Vollsperrung der B171 wird in Hüttengrund in Höhe der Firma Auhagen eingerichtet. Dort wird die Straße saniert. Wie das LASuV mitteilt, werden zwei Umleitungen eingerichtet. Aus Richtung Pobershau wird der Verkehr über Nennigmühle, Olbernhau und Zöblitz geführt. Eine großräumige Umleitung erfolgt aus Richtung Chemnitz kommend über die Heinzebank, Pockau ebenfalls über Olbernhau.

Knapp zwei Wochen sollen die Bauarbeiten an der B171 dauern. Bildrechte: imago/Stefan Noebel-Heise

Auch die Lautaer Hauptstraße im Ortsteil Lauta wird für die Beseitigung von Winterschäden bis zum Ortseingang Marienberg voll gesperrt. Alle diese Bauarbeiten sollen voraussichtlich am 9. April beendet sein.

Die Bundesstraße 169 wird zwischen den vogtländischen Orten Mechelgrün und Neuensalz ab 29. März voll gesperrt. Bis Ende April sollen in diesem Bereich auf rund drei Kilometern Fahrbahn und Randstreifen komplett erneuert werden. Während der Vollsperrung wird der Verkehr großräumig in beiden Richtungen über Thoßfell und Treuen nach Auerbach zurück auf die B169 umgeleitet.

Für Felssicherungsarbeiten wird die B173 am Falkenauer Berg zwischen Falkenau und Oederan ab 29. März vollständig gesperrt. Bereits im November 2020 musste die Straße halbseitig gesperrt werden, nachdem Steine auf die Fahrbahn gefallen waren. Eine Umleitung wird in Fahrtrichtung Chemnitz über Oederan und Frankenberg eingerichtet. In Richtung Freiberg wird der Verkehr über Waldkirchen und Eppendorf umgeleitet.