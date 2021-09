Das Streetart-Festival ibug hat dieses Jahr Tausende Besucher nach Flöha in den Landkreis Mittelsachsen gelockt. Insgesamt seien an den drei Wochenenden in der ehemaligen Buntpapierfabrik rund 10.000 Besucher gezählt worden, zog Sprecher Michael Lippold am Sonntag Bilanz. Damit hätten deutlich mehr Menschen die im Sommer vor Ort entstandenen Werke von rund 60 Künstlern aus dem In- und Ausland inspizieren können als im vergangenen Jahr in Zwickau. Es könne allerdings nicht von einer "normalen Ibug" die Rede sein, so Lippold. Erneut war die Besucherzahl dieses Jahr coronabedingt begrenzt.

Stencil Werk von Marshal Arts in der ehemaligen Buntpapierfabrik in Flöha. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann