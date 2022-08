Für die Stadt Mittweida im Landkreis Mittelsachsen gilt eine Haushaltssperre. Wie Oberbürgermeister Ralf Schreiber sagte, wurde die Notbremse vorausschauend gezogen. Der Kommune drohen durch steigende Strom- und Gaspreise Mehrkosten von rund einer Million Euro, so die Begründung. Das könne die Stadt nicht so einfach stemmen.

Den Rotstift setze man insbesondere bei Ausgaben an, die nicht vertraglich gebunden sind. Es werde dabei auf jede Haushaltsposition geschaut. Auf den Kauf von neuen Dingen in den Einrichtungen werde verzichtet, so Schreiber: "Das geht bei Möbeln los, bei Büromaterial, was entbehrlich sein könnte, bis hin zu Technik." Baumaßnahmen würden natürlich zu Ende geführt, betont der Oberbürgermeister.