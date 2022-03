Ermittlungen Polizei findet tote Frau in Flöha - Ehemann verhaftet

In einem Mehrfamilienhaus in Flöha im Landkreis Mittelsachsen hat die Polizei am Montag eine leblose 67-jährige Frau gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz mitteilte, ist gegen den 62 Jahre alten Ehemann ist am Dienstag Haftbefehl erlassen worden. Der Verdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit sitzt in Untersuchungshaft.