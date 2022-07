In Mittweida ist nach einem Wohnungsbrand am Technikumplatz ein Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um den 62 Jahre alten Bewohner. Der Notarzt habe am Freitagnachmittag nur noch den Tod feststellen können. Die Ursache für seinen Tod sei derzeit noch unklar, ebenso wie der Auslöser für das Feuer, so die Polizei. Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt.