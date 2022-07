Nach einem Wohnungsbrand in Mittweida am Technikumplatz hat die Kriminalpolizei die wahrscheinliche Brandursache ermittelt. Es gebe Hinweise auf eine fahrlässige Brandentstehung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sei es wahrscheinlich, dass eine glimmende Zigarette das Feuer verursacht hat.