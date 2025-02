Auf der S 200 in Mittelsachsen hat sich am frühen Mittwochmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 21 Jahre alter Autofahrer kam aus Richtung A4-Abfahrt Chemnitz Ost und war Richtung Mittweida unterwegs. Bei Ottendorf verunglückte er in einer Kurve, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.