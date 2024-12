Die Straße S200 zwischen Ottendorf und Altmittweida in Mittelsachsen bleibt nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag gesperrt. In dem Bereich ist am frühen Morgen ein mit Holzplatten beladener Lkw umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauern nach Angaben der Einsatzkräfte voraussichtlich bis gegen 17 Uhr.