Der Einlass am Park ist schnell und unkompliziert und bereits knapp hinter dem Eingang begrüßen wir bereits die ersten kleinen Wasserspiele, die sich durch den ganzen Park ziehen. Der Park ist groß, hat breite Wege und selbst wenn viele Leute unterwegs sind, fühlen wir uns nie bedrängt.

Wir steuern als erstes die Gastronomie in der Mitte des Parks an, um auszunutzen, dass es dort noch leer ist. Dort befindet sich auch die Parkbühne, auf der oft Konzerte stattfinden. Eine Fassbrause und eine Portion Pommes später geht es weiter entspannt durch den Park. Es gibt genug schattige Stellen, um auch an einem heißen Tag nicht gebraten zu werden, wofür gerade ich, die ich zu Sonnenbrand neige, dankbar bin.