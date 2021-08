Am Start stehen einige Kinder und ich schaue ihnen einen Moment zu. Sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Meine Wasserski tauche ich als erstes ins Wasser, um die Bindung nass zu machen. Dann schlüpfe ich mit nassen Füßen hinein und stelle sie auf meine Schuhgröße ein. So langsam werde ich nervös. Ich nehme die Starthaltung ein. Sie wird mir am Start noch einmal in Ruhe erklärt: Tief in die Knie gehen, Brust an die Knie, zu einer Kugel rollen und Arme ausstrecken. Allein das ist für meinen unfitten Lockdown-Körper schon eine Herausforderung.

Ohne Skier ab ins Wasser

Nun bekomme ich die Startleine in die Hand gedrückt. Diese soll mich auf einer festen Route mit 30 Kilometer pro Stunde um den See ziehen. Ein grünes Licht zeigt mir an, dass es losgeht. Der Zug an der Leine setzt ein und platsch, liege ich im Supermanstil im Wasser - ohne Ski. Die stehen noch fröhlich am Start und warten darauf, dass ich zurück ans Ufer schwimme.

Am Start stehe ich noch ganz sicher auf den Skiern. Das wird sich auf dem Wasser schnell ändern. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Also nicht lange gefackelt und den zweiten Versuch gewagt. Mein Fehler ist klar: Ich bin nicht in der Hocke geblieben. Also achte ich dieses Mal besonders darauf. Ich schaffe es mit den Skiern vom Start - allerdings nur ungefähr vier Meter weit. Dann falle ich wieder ins Wasser. Leider erschrecke ich mich so sehr, dass ich etwas Wasser schlucke und schwer Luft bekomme. Trotzdem behalte ich die Sicherheitshinweise im Hinterkopf. Skier vor mir ausrichten und Richtung Ufer stoßen und aufpassen, dass mir keine lose Leine oder ein anderer Sportler gegen den Kopf knallt.

Effektives Ganzkörpertraining

Ich schwimme zurück und setze mich zum Luftholen erst einmal auf eine Bank. Es macht sich doch bemerkbar, wenn man lange keinen Sport gemacht hat. Die Oberschenkel und auch die Schultern schmerzen. Blanik bestätigt mir, dass Wasserski fahren ein effektives Ganzkörpertraining ist und ich morgen auch nach nur zwei Versuchen bestimmt Muskelkater haben werde. Ich beschließe einen weiteren Versuch auf einen anderen Tag zu verschieben und schäle mich wieder aus dem geliehenen Neoprenanzug. Das ist übrigens fast noch anstrengender als der Sport.

Bildrechte: MDR/Rainer Wolf

Fazit

Obwohl ich nicht weiter als ein paar Meter gekommen bin, hatte ich viel Spaß. Die meisten Besucher hätten den Dreh nach rund 20 Minuten und mehreren Startversuchen raus, sagt Blanik. Die Anlage empfiehlt sich für Familien mit Kindern aber auch für begeisterte Freizeitsportler. Wasserski und Wakeboards sowie Neoprenanzüge können vor Ort ausgeliehen oder auch mitgebracht werden.

Anreise

Mit dem Auto:

aus Richtung Mittweida oder Hainichen binnen weniger Minuten über die Hainichener Straße (S102)

aus Richtung Chemnitz oder Richtung Dresden über die Autobahn A4, Abfahrt Hainichen in Richtung Rossau

Öffnungszeiten während der Ferien

Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr

Sonnabend und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Geeignet für

Wasserratten

Familien (Kinder dürfen ab 10 Jahren fahren und müssen schwimmen können)

Sportbegeisterte

Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Hier empfiehlt sich ein Anruf vorab, da besondere Wakeboards mit Sitz benötigt werden.

Verpflegung

Essen, Getränke und Eis können vor Ort gekauft werden. Mitgebrachte Verpflegung ist direkt an der Wasserski-Anlage nicht gern gesehen.

Daran sollte man denken

Handtuch

Badesachen

Uhren, Schmuck und alles, was sonst nicht nass werden soll, vor dem Start ablegen

Wenn man mal muss

Toiletten gibt es vor Ort

Wenn man schon mal da ist

kann man an der Badestelle schwimmen und auf der Liegewiese entspannen

kann man auch zur Stärkung ein Eis essen

Geheimtipp

Bei kühlem Wetter gibt es keine langen Warteschlangen und ein geliehener Neoprenanzug hält schön warm.