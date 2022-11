Leidenschaft entbrannte mit einem kleinen Wunsch der Ehefrau.

Augenmerk auf ganz besondere Schwibbögen im Erzgebirge.

So kam es zum Austausch vom Dreiseithof in Niedersachsen nach Oederan.

Wer Heike und Wolfgang Lorentz auf ihre Schwibbögen anspricht, kann nicht entkommen. Stundenlang kann das Ehepaar aus Wedemark in Niedersachsen erzählen. Zu jedem Schwibbogen gibt es gleich mehrere Storys. Wie die zwei Niedersachsen, die beide einen Beruf in der Metallbranche erlernt haben, zur erzgebirgischen Handwerkskunst gekommen sind, verrät Heike Lorentz. "Ich wollte einen Schwibbogen haben und habe meine Mann gefragt, ob er so etwas bauen kann." Heike Lorentz ist stolz auf das jüngste Schwibbogen-Kind, ein verkleinerter Nachbau des Ortsschwibbogens von Oberschöna. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Er habe geantwortet, was er mit so etwas anfangen solle. "Ich habe damals gesagt, das meinst du jetzt nicht ernst. Ich bin ein erwachsener Mann und jetzt fange ich an und mache hier diese Holzfummelei? Das konnte ich mir nicht vorstellen."

Aus Ablehnung wurde Leidenschaft

Das hat sich vor 20 Jahren in Niedersachsen zugetragen. Mittlerweile föhnt Wolfgang Lorentz seine Säge im Winter sogar warm, damit er im unbeheizten Schuppen weiter an den Schwibbögen arbeiten kann. Seine Frau Heike hat sich Klöppeln und Schnitzen beigebracht.

Seit 2016 legen die beiden Niedersachsen ihr Augenmerk auf den erzgebirgischen Ortsschwibbögen, die als übergroße Arbeiten an markanten Stellen vieler Gemeinden stehen. Etwa 100 Stück haben sie schon in verkleinerter Form nachgebaut. Auch der Schwibbogen von Wildenfels hat es bis nach Niedersachsen und wieder zurück in seine Heimat gebracht. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Auch die Geschichte der Bögen haben sie erforscht, sagt Heike Lorenz. "Das waren doch Menschen, die das gebaut haben, genauso Verrückte wie wir jetzt auch." Die Leute hätten etwas für ihren Ort tun wollen und seien engagiert gewesen.

Das ganze Wissen darüber sei verlorengegangen. "Da gibt es doch den Paul und den Fritz. Einer war Dachdecker, der andere dieses oder jenes." Jeder habe so ein bisschen dazu beigetragen, den Ort zu verschönern. "So sind wir auch. Man muss die Namen nennen, so gibt man den Bögen Gesichter." Wolfgang Lorenz kennt jedes Detail der Schwibbögen. Bei dem aus Eibenstock hat er festgestellt, dass im Wappen der Stadt ein achtzinkiger Rechen zu finden ist, auf dem Schwibbogen aber einer mit neun Zinken. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Zweite Heimat Erzgebirge

Mittlerweile ist das Erzgebirge für die beiden zu einer zweiten Heimat geworden. Fünf Mal im Jahr kommen sie in die Region und haben viele Freunde gefunden. Sogar die Materialien für ihre Bögen kaufen sie hier, sagt Wolfgang Lorentz.

"Wir bringen immer schon unser Sperrholz, die Farbe und die Sägeblätter aus dem Erzgebirge mit." Nur die kleine Dekupiersäge, die sie für 59 D-Mark vor mehr als 20 Jahren im Baumarkt gekauft hätten, sei aus Niedersachsen. "Mit dieser Säge haben wir bisher alles gemacht, wir haben auch keine andere Säge", sagt Lorentz. Auch alle Materialien für die niedersächsischen Schwibbögen sind "Original Erzgebirge". Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Sohn: Wenn ein Schwibbogen auf dem Klodeckel steht, komme ich nicht mehr

Dass die Schwibbögen nicht nur in ihrem Dreiseithof in Wedemark zu sehen sind, sondern jetzt auch im Oederaner Museum "Die Weberei", hat Heike Lorentz ihrem Sohn zu verdanken. "Wir hatten die Schwibbögen sogar auf der Waschmaschine vor der Toilette aufgestellt." Ihr Sohn habe gesagt, das sei ja wie im Museum. Sie sollten die Schwibbögen in einer Ausstellung zeigen. "Er hat gesagt, wenn auf dem Klodeckel noch einer steht, komme er nicht mehr zu Besuch." In Oederan finden die Schwibbögen mehr Publikum als im niedersächsischen Badezimmer. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo