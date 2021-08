Hundesport Hund Enox gewinnt Weltmeisterschaft der deutschen Boxer in Frankenberg

Die ersten Weltmeisterschaft der deutschen Boxer sollten eigentlich in Göttingen stattfinden. Kurzfristig ist das Event aber nach Sachsen verlegt worden. In Sachsenburg bei Frankenberg haben sich am Wochenende 25 internationale Wettkampfpaare im sportlichen Wettstreit gemesssen. Der Gewinner kommt aus Deutschland.