Stephanie M. wird seit dem 4. Februar 2025 vermisst. Die Spur der 38-jährigen Frau verliert sich nach Polizeiangaben an jenem Tag gegen 14:20 Uhr, als sie ihre Wohnung in Ehrenfriedersdorf verlassen hat. In welche Richtung, ist unbekannt. Mehrfache Befragungen von Kontaktpersonen und Suchen bei gewohnten Anlaufstellen der Frau sind bisher erfolglos geblieben.