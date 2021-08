Wegen des regnerischen und kühlen Wetters beenden zahlreiche Freibäder in Sachsen die Badesaison vorzeitig. Dafür öffnen die Schwimmhallen zeitiger als geplant. Beispielsweise in Leipzig, bestätigte eine Sprecherin der Sportbäder Leipzig. Auch in Dresden und Chemnitz wurde auf die verregnete Freibad-Saison reagiert. In einigen Regionen Sachsens bleiben die Stadt-und Freibäder noch eine Woche lang regulär auf, bis zum Ende der Sommerferien.