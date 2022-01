Reuter hatte in einem umstrittenen Zeitungsinterview in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" im Dezember von einem "Kesseltreiben gegen die Ungeimpften" gesprochen und eine Parallele zum Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs gezogen. Das werde "vorgenommen in einer Art und Weise, dass die Ungeimpften sich fühlen wie die Armenier damals in der Türkei, wo dann zum Teil eine Ausrottung stattfand", wurde er von der Zeitung zitiert. Diese Äußerungen stießen auch überregional auf massive Kritik. Reuter trat daraufhin als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes zurück, blieb jedoch Baubürgermeister.