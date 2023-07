Nach den Kommunalwahlerfolgen der AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt warnt Dirk Neubauer (parteilos), Landrat von Mittelsachsen, vor "Unkenrufen" von Politikern zum Zustand des Landes. "Ich höre jeden Tag einen Chor von Weltuntergangsfanatikern", sagte er am Mittwoch im "Tagesspiegel". Dabei sei es in schwierigen Zeiten nicht gut, Dinge herbeizureden. "Das ist destruktiv", so Neubert weiter. "Unsere Aufgabe als Politik ist doch, eine belastbare Perspektive für die Zukunft zu entwickeln und bei den Menschen dafür zu werben - und nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wir nicht wollen und wer an was auch immer schuld ist."