Am Stadtrand von Freiberg nahe des Waldbades sind auf einer etwa drei Fußballfelder großen Fläche bereits Furchen zum Einpflanzen gezogen worden. Am Rand liegen ein paar Baum- und Strauchsetzlinge bereit. Es gießt in Strömen. Unter einem kleinen Zeltdach stehen zwei Handvoll Projektbeteiligte – hauptsächlich Forstleute. Nur kurz verlassen sie das schützende Dach, um für ein paar Fotos die ersten vier Bäume zu pflanzen.

Auch Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) hat einen Spaten in der Hand. "Neben der Sächsischen Schweiz sind wir der Landkreis, der am meisten auch verloren hat, und insofern denke ich, stehen wir alle in der Pflicht, das wieder in Ordnung zu bringen", sagt er. Und fügt hinzu: "Wohlwissend, dass es natürlich immer auch eine Generationenaufgabe ist."