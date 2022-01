Erste Abmeldungen von der Universität

Deutliche Worte findet hingegen eine Frau: "Das ist nicht in Ordnung was er macht. Ich bin dafür, dass er abgesetzt wird. Den Mann finde ich nicht in Ordnung." Ähnlich äußerte sich ein weiterer Passant. Er beobachte bereits Auswirkungen der öffentlichen Debatte auf die TU Bergakademie. "Also, wir haben an der Uni schon mitgekriegt, dass Studenten, die bereits eine Studienzusage hatten, sich teilweise wieder abgemeldet haben. Und da trägt auf jeden Fall das Verhalten dieses stellvertretenden Bürgermeisters dazu bei."

Holger Reuter kann auch weiterhin als Baubürgermeister im Freiberger Rathaus arbeiten. In der nahegelegenen Nikolaikirche scheiterte am Donnerstag seine Abwahl. Bildrechte: imago/Uwe Meinhold

Stadträtin: Reuter soll sich auf Facharbeit konzentrieren

Im Stadtrat selbst scheint das Thema mit der Abstimmung abgehakt zu sein. So sagte Stadträtin Ruth Kretzer-Braun, die den Abwahlantrag mit Räten der Fraktionen Die Linke/Haus-Grund, Freie Wähler, SPD, Bündnis 90/Grüne sowie einzelnen Stadträten von CDU/FDP sowie OB Krüger eingebracht hatte in der Freien Presse: "Als Demokraten müssen wir das Abstimmungsergebnis akzeptieren." Man fordere nun von Reuter, dass er sich auf seine Facharbeit konzentriere und sich künftig ähnlicher politischer Äußerungen enthalte. Konsequenzen aus der gescheiterten Abwahl hat den Angaben zufolge der Freiberger Dompfarrer Urs Ebenauer gezogen. Er trat vom inoffiziellen Amt des Silberstadt-Botschafers zurück. Er sehe sich nicht mehr in der Lage, für Freiberg zu werben, hieß es.

Zeitungsinterview löst massive Kritik aus

Der Freiberger Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) hatte in einem umstrittenen Zeitungsinterview in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" im Dezember von einem "Kesseltreiben gegen die Ungeimpften" gesprochen und eine Parallele zum Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs gezogen. Diese Äußerungen stießen auch überregional auf massive Kritik. Reuter trat daraufhin als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes zurück, blieb jedoch Baubürgermeister.