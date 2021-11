Im Freiberger Dom hat es am Dienstagabend ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz gegeben. Dabei traten zahlreichen Künstler aus dem Raum Freiberg unentgeltlich auf, darunter das Bergmusikkorps Saxonia und die Bergsänger Freiberg. Auch die Mittelsächsische Philharmonie, der Opernchor des Mittelsächsischen Theaters, der A-cappella-Kammerchor Freiberg sowie der Freiberger Domchor waren vertreten.

Der Eintritt von 20 Euro sowie die gesamte Kollekte soll ohne Abzüge den Flutopfern in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zugute kommen. Die Kirchgemeinde hofft nach eigener Aussage, damit die bereits in den Gottesdiensten gesammelte Spendensumme mindestens verdoppeln zu können. Die Freiberger Domgemeinde hat bereits rund 5.000 Euro für die Flutopfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet.