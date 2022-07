Die sächsische Justizministerin Katja Meier will mit der Eröffnung der Beratungsstelle in Freiberg auch in Sachsen die "Istanbul-Konvention" als völkerrechtlich verbindlichen Vertrag umsetzen. "Dazu haben wir uns als sächsische Landesregierung in unserem Koalitionsvertrag bekannt. Menschen, die Gewalt in ihrem eigenen Zuhause und häuslichen Umfeld erleben müssen, brauchen schnell und unkompliziert Hilfe." Erklärtes Ziel müsse es sein, jedem Opfer von häuslicher Gewalt unabhängig vom Wohnort schnelle Beratung und Hilfe zu bieten.