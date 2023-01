Ein großangelegter Angriff auf das Computernetz der Bergakademie Freiberg hat über mehrere Tage zum kompletten Ausfall des Internets geführt. Um den Fehler zu finden, hatte das Rechenzentrum der TU Freiberg nach eigenen Angaben "alle Verbindungen zum Internet" gekappt. Was zunächst wie eine technische Störung aussah, habe sich später als Cyberanschlag entpuppt. Es sei keine E-Mail-Kommunikation möglich. Sämtliche Onlinedienste seien nicht nutzbar, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Dazu sei in der universitären Mineraliensammlung "Terra Mineralia" keine Zahlung mit der EC-Karte möglich gewesen.