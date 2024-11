Vorstand Grund zufolge wird der Straßenverkehr auf das notwendige Minimum reduziert. Transporte würden nur zwischen sieben und maximal 20 Uhr rollen, an den Wochenenden überhaupt nicht. "So dass weitgehend Ruhe herrscht auf dieser Straße", verspricht der Bergbauunternehmer in Richtung besorgter Anwohner. Wie Grund weiter sagte, wird in der geplanten Röntgensortieranlage 55 bis 60 Prozent des tauben Gesteins schon aussortiert. "Nur der Rest geht dann in die Aufbereitung."