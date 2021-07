Am Sonntag ist die Veranstaltungsreihe "Bergstadtsommer" in Freiberg mit großem Besucher-Andrang zu Ende gegangen. Der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger zog eine positive Bilanz: "Wir hatten bis Sonntagnachmittag rund 60.000 Besucherinnen und Besucher", sagte er. Am Donnerstag sei das Interesse zunächst verhalten gewesen. Am Wochenende dann seien auch tagsüber viele Gäste gekommen. Die Stadt hatte mit rund 25.000 Menschen gerechnet.