Eigentlich könnte alles so schön sein. Janin Wittig ist glücklich verheiratet und hat zwei gesunde Jungs. Baby Nummer drei ist unterwegs. Die Familie baut am eigenen Haus. Doch das Familienleben mit Ehemann Tobias ist überschattet. Der 32-Jährige erhielt die Diagnose Blutkrebs. In ihrem Heimatort Dorfchemnitz hat eine Hilfsaktion begonnen, um einen Stammzellenspender für Tobias zu finden. An diesem Sonntag können sich Menschen im örtlichen Gasthof typisieren lassen.