In Halsbrücke bei Freiberg bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand in einem metallverarbeitenden Betrieb. Wie die zuständige Regionalleitstelle MDR SACHSEN sagte, war das Feuer am frühen Morgen in einer Produktionshalle ausgebrochen. Über dem Brandort hat sich demnach eine dichte Rauchwolke gebildet. Außerdem gebe es eine extreme Geruchsbelästigung.