Ein Sattelzug hat den Verkehr auf der historischen Altväterbrücke in Halsbrücke bei Freiberg lahmgelegt. Die Kreisstraße war dort längere Zeit voll gesperrt. Laut Polizei hat sich der Schwerlasttransporter am Montagmorgen auf der Brücke festgefahren. Die alte Steinbrücke über die Freiberger Mulde ist schmal. Dort passen keine zwei Pkw nebeneinander. Zu möglichen Schäden konnte eine Polizeisprecherin am Mittag noch keine Angaben machen, da der Vorfall noch bearbeitet wurde.

Auf dieser Brücke ist am Montag ein Lastwagen steckengeblieben. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer