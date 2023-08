Krüger sagte auf Anfrage von "Zeit Online ", er sei auf Einladung von Organisator Hans-Joachim Frey auf dem Ball gewesen. Und auf dem Ball bedankt er sich bei seinem Gastgeber: "Vielen Dank an dich, lieber Hajo, lieber Professor Frey, für die Einladung und die Organisation, es ist toll, was du hier auf die Beine gestellt hast."

Frey leitete viele Jahre den Dresdner Semperopernball und hat enge Verbindungen nach Russland. Im Frühjahr überreichte ihm Präsident Putin einen Orden für seine Dienste. Frey habe bei dieser Gelegenheit gesagt: "Ich möchte sagen: Ich stehe auf der Seite Russlands." Frey ist in Dresden umstritten, war schon zuvor wegen seiner Nähe zu Putin in die Kritik geraten. Nach Kriegsbeginn hat er Putin seinen 2009 verliehenen St. Georgs-Orden erst auf Druck wieder aberkannt.

In Freiberg hält man nicht viel davon, dass Oberbürgermeister Krüger in seiner Rede an die gemeinsame Tradition im Bergbau erinnert. Die Bergakademie verbindet eine lange Tradition mit der Bergbauuniversität in St. Petersburg und es gab bis zum Beginn des Krieges einen intensiven Austausch. Doch seit Kriegsbeginn liegt all das auf Eis. Nach Bekanntwerden der Rede veröffentlichte die Bergakademie ein Statement, in dem sie ihre Solidarität mit der Ukraine betont: