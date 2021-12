In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hatte Reuter die Corona-Maßnahmen "Kesseltreiben gegen Ungeimpfte" genannt. Das werde seiner Meinung nach "in einer Art und Weise" vorgenommen, "dass die Ungeimpften sich fühlen wie die Armenier damals in der Türkei, wo dann zum Teil eine Ausrottung stattfand". Die Aussagen hatten parteiübergreifendes Kopfschütteln und Rücktrittsforderungen zur Folge.