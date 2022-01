Der Kirchenbezirk Freiberg lädt vom 16. Januar bis 13. Februar in viele seiner Gemeinden zu Friedensgottesdiensten ein. Angesichts der zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie wollen die Gläubigen damit ein Zeichen für mehr Miteinander setzen. Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Niederbobritzsch ist der Gottesdienst an diesem Sonntag dem Anliegen verpflichtet gewesen.



Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert erinnerte in ihrer Predigt und der Fürbitte daran, dass viele Menschen, verunsichert sind. Polizei, medizinisches Personal, aber auch ihre Pfarrerskollegen seien zunehmend Anfeindungen ausgesetzt.