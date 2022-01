Der Orthopäde Olaf Fischer in Freiberg sorgt, wie einige andere Ärzte und Physiotherapeuten der Region, mit einem Aushang an seiner Praxistür für Diskussionen innerhalb der Ärzteschaft. In seinem Schreiben, das er an seine Patienten gerichtet hat, warnt Fischer vor einer drohenden Schließung seiner Praxis mit Einführung der Impfpflicht für medizinisches Personal am 15. März 2022. Wörtlich heißt es: "Damit ergibt sich für die medizinische Versorgung zwangsläufig eine personelle Notsituation bei Unterbesetzung der (oben genannten) Einrichtungen."