Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) hat sich von einem impfkritischen Text distanziert, der unter anderem in zwei Freiberger Arztpraxen verbreitet wird. In diesem bundesweit in Umlauf gebrachten Text werde die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen kritisiert, so die KVS. In der Begründung würden die Coronavirus-Impfstoffe als nicht "vollständig erprobt" bezeichnet und die Unterzeichner solidarisierten sich darin mit den "Impfkritikern". Die KV Sachsen bewertet diesen Text nach eigenen Angaben "in Teilen als eine Verbreitung von Falschinformationen".