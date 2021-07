Freibergs Klage auf gelockerte Corona-Regeln zum Bergstadtfest ist gescheitert. Wie das Sächsische Oberverwaltungsgericht am Mittwoch mitteilte, wurde in einem Eilverfahren ein Verzicht auf Kontakterfassung und Corona-Tests für die Gäste der Veranstaltung abgelehnt.

Das sah der zuständige Senat am OVG anders: "Die Beschränkungen dienten der Kontrolle des Infektionsgeschehens und wirkten damit auch einer Wiederausbreitung der Covid-19-Pandemie entgegen", heißt es in seiner Begründung. Der Eingriff in das kommunale Selbstverwaltungsrecht sei in diesem Fall gering.