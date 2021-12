Nachdem sich wiederholt hunderte Menschen in Freiberg zu Protesten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen versammelt haben, hat das Bündnis "Freiberg für alle" reagiert. In einem Offenen Brief ruft das Bündnis dazu auf, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, sagt Sprecherin Claudia Kallmeier. "Wir haben den Offenen Brief initiiert, um der großen Mehrheit in Freiberg, denen die andauernden illegalen Demonstrationen zuwider sind und die die Corona-Schutzmaßnahmen aus Verantwortungsgefühl und Solidarität mit den Kliniken mittragen, eine Stimme zu geben." Es sei an der Zeit gewesen, laut und deutlich zu widersprechen. Bisher ist der Offene Brief von mehr als 800 Menschen unterzeichnet worden.