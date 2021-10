Sieben Klassen des Gymnasiums "Bernhard von Cotta" in Brand-Erbisdorf sind aktuell in Quarantäne. Nach positiven Testergebnissen von Schülerinnen und Schülern wurden am Montag drei Klassen nach Hause geschickt, am Mittwoch folgten zwei weitere. Eine komplette Schulschließung kam aber nicht in Frage, sagt Schulleiter Dirk Barthel.