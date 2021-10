Corona-Schnelltests Freiberg und Stollberg testen weiter kostenfrei

Wer bekommt weiterhin kostenfreie Tests? Ab dem 11. Oktober haben folgende Menschen ohne Symptome noch Anspruch auf einen kostenfreien Corona-Test:



- Personen, die zum Zeitpunkt der Testung noch keine zwölf Jahre alt sind oder erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind.

- Personen, die wegen medizinischer Gründe nicht geimpft werden können. Die kostenlose Testmöglichkeit besteht auch dann, wenn wegen medizinischer Gründe eine Impfung in den letzten drei Monaten vor der Testung nicht möglich war.

- Schwangere, im ersten Schwangerschaftsdrittel, da die Ständige Impfkommission für diesen Zeitraum bislang keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen hat.

- Schwangere bis zum 31. Dezember 2021. Zwar besteht für diese Personen seit August beziehungsweise September 2021 eine generelle Impfempfehlung der ständigen Impfkommission. Um diesen Personen ausreichend Zeit zu gewähren, sich über die bestehenden Impfangebote zu informieren und einen vollständigen Impfschutz zu erlangen, haben sie bis Ende des Jahres weiterhin einen Anspruch auf kostenlose Testung.

- Für vormals Schwangere beziehungsweise Stillende bis zum 10. Dezember 2021(Impfempfehlung der STIKO seit 10. September 2021)

- Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus selbst in Absonderung begeben mussten, können sich kostenlos testen lassen, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist.

- Bis zum 31. Dezember 2021 können sich alle, die zum Zeitpunkt der Testung noch minderjährig sind, kostenlos testen lassen.

- Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden, können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos per Schnelltest testen lassen.

- Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben

- Personen, bei denen aufgrund typischer COVID-19-Symptome der Verdacht auf eine Erkrankung da ist, können im Rahmen der Krankenbehandlung getestet werden. Enge Kontaktpersonen haben ebenso einen Anspruch auf kostenfreie Testung. Sozialministerium Sachsen