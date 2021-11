Wichtelwerkstatt mit Bastelangeboten in Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz will zusätzlich zur Weihnachtsmarkt-Flaniermeile auch eine Wichtelwerkstatt mit Bastelangeboten für Kinder realisieren. Diese habe ein gesondertes Hygienekonzept. "Es gibt weniger Bastelangebote als sonst und daher auch weniger Kinder, die sich gleichzeitig in der Wichtelwerkstatt aufhalten", sagt Franziska Herzig, Fachbereichsleiterin Kultur, Tourismus und Marketing der Stadt Annaberg-Buchholz. Die Kinder, die regelmäßig in den Schulen getestet werden, können die Bastelangebote wahrnehmen, die Eltern müssen draußen warten. "Aber das Konzept war schon immer so gedacht, dass die Eltern Weihnachtsgeschenke auf dem Weihnachtsmarkt besorgen, während die Kinder basteln", so Herzig.

Eine Absage der Weihnachtsmärkte würde nach ihrer Meinung viel Frust beim Planungsteam, den Händlern und den Gästen erzeugen. Das sehen die anderen Städte ähnlich. Man habe sich oft mit der Landesregierung beraten und die Zusicherung bekommen, dass die Märkte auch bei der Überlastungsstufe durchgeführt werden können.

Bildrechte: dpa Ich vertraue auf unsere Kommunen, dass dort Weihnachtsmärkte stattfinden, die so sicher wie möglich gemacht werden. Petra Köpping Sachsens Gesundheitsministerin

Unterkünfte für Adventszeit gut gebucht

Für Sven Krüger sind die Weihnachtsmärkte auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie bringen Hotelbuchungen und Umsatz für Einzelhandel und Innenstadtgastronomie in Freiberg, sagt der Oberbürgermeister. "Die Nachfrage nach Urlaub im Erzgebirge in der Adventszeit ist sehr hoch. Sowohl Hotels und Pensionen als auch Ferienwohnungen und -häuser sind sehr gut gebucht", teilt der Tourismusverband Erzgebirge auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Weihnachten sei für die Region eine wichtige Reisezeit. "Sollte es auch in diesem Jahr zu einer Absage aller Weihnachtsmärkte kommen, so wäre es ein wiederholt großer Einschnitt für alle beteiligten Akteure", so der Tourismusverband. "Aufgrund der Kurzfristigkeit werden die damit verbundenen Herausforderungen nochmals größer sein als im vergangenen Jahr." Die Verunsicherung sei sehr groß.

Die Bergparaden sollen in diesem Jahr in den Erzgebirgsstädten wieder stattfinden. Bildrechte: Thomas Friedrich / MDR

Bergparaden sollen stattfinden

Auf die traditionellen Bergparaden wollen die sechs Erzgebirgsstädte trotz aller Verunsicherung nicht verzichten. "Die Straßen für die Bergparaden, gerade in Freiberg, sind nicht eng", so Sven Krüger. Außerdem sei die Route fast doppelt so lang wie in den vergangenen Jahren, sodass die Zuschauer die Parade mit Abstand erleben können. "Die Berparade gehört einfach zur Tradition eines Weihnachtsmarktes", sagt Krüger.

Weihnachtsmarktabsage in Meerane