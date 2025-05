Kolbe in Weißwasser: Strukturwandel vorausschauend gestalten

Auch in Weißwasser gab es eine DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit. DGB-Vizechefin Daniela Kolbe forderte in ihrer Rede mehr Anstrengungen von Politik und Arbeitgebern, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft zukunftsfest zu machen.



"Gerade hier in der Lausitz und auch im Mitteldeutschen Revier erleben wir, dass der Strukturwandel aktiv und vorausschauend gestaltet werden muss. Klar ist: Mit prekären Beschäftigungsbedingungen und Billiglöhnen ist die Zukunft nicht zu gewinnen", so Kolbe. Bildrechte: DGB Sachsen/Rietschel

Zentrale Mai-Kundgebung in Chemnitz

Der DGB hatte die Beschäftigten in Deutschland zum Tag der Arbeit aufgerufen, sich gemeinsam mit den Gewerkschaften für mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen, eine starke Wirtschaft und mehr soziale Sicherheit einzusetzen. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi sagte auf der zentralen Kundgebung zum 1. Mai in Chemnitz, die Herausforderungen unserer Zeit seien Strukturwandel, Globalisierung, Digitalisierung sowie internationale Konflikte. Die damit einhergehende Transformation der Wirtschaft müsse "sozial gerecht" gestaltet werden, so Fahimi.