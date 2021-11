Umzug Gottfried-Silbermann-Museum Frauenstein an neuem Ort wiedereröffnet

Hauptinhalt

Das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein ist vom Schloss in ein restauriertes Haus am Markt umgezogen. Der Kraftakt für die Stadt soll sich nicht nur für Orgelfans lohnen. Am Sonntag öffnen sich erstmals die Türen des Hauses.