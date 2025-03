Nach einem Brand in Mittelsachsen sind zwei Menschen tot geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Sonntagabend an einem Einfamilienhaus in Rechenberg-Bienenmühle ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Wie die Freiwillige Feuerwehr Holzhau auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, hat bei ihrem Eintreffen ein Gartenhaus zwischen Wohnhaus und Garage in voller Ausdehnung gebrannt.