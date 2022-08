Die Stadtverwaltung begründet die Entscheidung mit der anhaltenden Trockenheit. Durch die Dürre steige die Gefahr, dass sich Wald-, Feld- und Wiesenflächen etwa durch Funkenflug entzündeten. In der Stadt gebe es mehrere Wiesen und Freiflächen, die ausgetrocknet sind. Die Trockenheit reiche dort bis in die tiefsten Bodenschichten. "Die ausgesprochene Untersagung von Feuerwerken ist das einzig geeignete Mittel, die für die Allgemeinheit bestehende hohe Gefahr einzudämmen", so die Stadtverwaltung.