In seinem Schlussvortrag sagte der Staatsanwalt, es sei eines der Verfahren mit der schwierigsten Beweislage gewesen, das er begleitet habe. Grund dafür sei die mangelhafte Spurensicherung in der Tatnacht vor vier Jahren. Dennoch sei er überzeugt, dass der Kraftfahrer die Frau aus Eifersucht mit Bioethanol übergossen und angezündet haben. Das damals 43 Jahre alte Opfer erlitt bei der Attacke schwere Brandverletzungen an den Armen und am Oberkörper. Der Staatsanwalt verlangte fünf Jahre und zehn Monate Haft. Dem schloss sich der Anwalt des Opfers an.