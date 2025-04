Am Ende Aussage gegen Aussage

Die Vorsitzende Richterin sagte, es sei ein Verfahren gewesen, das von Beginn an durch eine schwierige Beweislage geprägt war. Es habe große Belastungstendenzen auf beiden Seiten gegeben, sodass Aussage gegen Aussage stand. Am Ende sei das Gericht nicht sicher gewesen, was wirklich in der Tatnacht im Jahr 2021 geschehen war.

Staatsanwalt kritisiert mangelhafte Spurensicherung

In seinem Schlussvortrag am Donnerstag hatte der Staatsanwalt gesagt, es sei eines der Verfahren mit der schwierigsten Beweislage gewesen, das er begleitet habe. Grund dafür sei die mangelhafte Spurensicherung in der Tatnacht vor vier Jahren. Er war jedoch überzeugt gewesen, dass der Kraftfahrer die Frau aus Eifersucht mit Bioethanol übergossen und angezündet haben.