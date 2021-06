Domgeläut Freiberger gießen Glocke für Merseburger Dom

Der Merseburger Dom erhält im Jahr seiner 1.000-jährigen Weihe eine neue Glocke. Gegossen wurde die am Freitag in Freiberg. Durch eine besondere Technologie der Freiberger Glockengießer soll sich die neue Glocke zukünftig harmonisch vom Aussehen und vom Klang her in das bestehende Geläut einfügen.