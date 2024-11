In Freiberg haben sich am Freitag die Wände des Tivoli-Parkhauses in kleine Kunstwerke verwandelt. Die öffentlichen Flächen hatte die Stadt Graffiti-Künstlern und Amateuren zur Verfügung gestellt. Angeleitet wurden die Sprayer von dem bekannten Graffiti-Künstler Nico Roth. Man habe viel Freiraum bei der Gestaltung bekommen, sagte Roth, der die Spraydosen und das Equipment mitbrachte.