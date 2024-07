Bei der Bürgermeisterwahl in Großschirma bei Freiberg tritt als einzige Partei die AfD an. Bei der Wiederholungswahl am 1. September steht nur noch der Name des AfD-Kandidaten Rolf Weigand auf dem Wahlzettel, wie der Gemeindewahlausschuss nach einer Sitzung am Dienstag mitteilte. Andere Vorschläge seien für die Wiederholung nicht eingereicht worden.